Циципас о победе над Медведевым: «Воспользовался тем, что у него не шла первая подача – это позволило мне четче продумывать следующий шаг»

Седьмая ракетка мира прокомментировал победу над в полуфинале в Цинциннати – 7:6, 3:6, 6:3.

«Мне приходилось чаще выполнять некоторые сложные удары. Я использовал некоторые короткие мячи, чтобы входить в корт. И много и смело играл серв-энд-воллей, выходил к сетке, и это принесло мне прекрасную победу.

Я знал, что меня ждет сложная задача, что в третьем сете будет непросто. Он заставил меня физически очень много работать. Но я воспользовался тем, что у него не шла первая подача – это позволило мне четче продумывать свой следующий шаг. И на брейк-пойнте он сделал двойную.

В этот момент для меня было очень важно максимально выложиться. Я был в нескольких геймах от победы, но остался спокоен и сосредоточен на каждой задаче, которая передо мной ставилась».

Медведеву навредили фейерверки. Вместе с тактикой Циципаса и бедой на подаче привели к поражению в Цинциннати

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