Чорич о возвращении в топ: «Когда опускаешься на 200-ю строчку, работать нужно в три раза больше. И я работал»

152-я ракетка мира прокомментировал выход в финал в Цинциннати. По ходу недели хорват, возвращающийся после операции на плече, обыграл четырех соперников из топ-20.

«Отлично себя чувствую. Немного устал, но это нормально. За последние три года я провел не очень много финалов, так что я просто рад.

Последние полгода я очень много работал, потому что мне нужно возвращаться. Когда ты в топ-20 или топ-30, ты можешь немного расслабиться и это сойдет тебе с рук. Но когда опускаешься на 200-ю строчку, работать нужно в три раза больше, чем раньше. И я работал.

Последние шесть месяцев я был очень сосредоточен, даже когда я проигрывал и показывал плохой теннис. Это было важнее всего.

И, конечно, немного везения. Но я верю, что ты сам привлекаешь удачу».

За титул Чорич сыграет со .

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