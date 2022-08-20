Менеджер Циципаса: «Стеф сам написал в Совет ATP и попросил разъяснить правило о туалетных перерывах, потому что чувствовал ответственность»

Менеджер Стефаноса Циципаса Патрисио Апи прокомментировал конфликт грека с , который произошел в прошлом году на «Мастерсе» в Цинциннати.

Раньше чилиец работал со Зверевым, но их сотрудничество закончилось судебным разбирательством. Позже стороны заключили мировое соглашение.

– Это было глупо. Кроме того, к сожалению, именно Зверев пытался провоцировать и по-скотски себя повел, сказав, что Стеф переписывался с отцом. Это были серьезные обвинения. Его сильно задел Зверев, а потом Маррей на . И это было нечестно. Стеф знает, что не жульничал. Он много потеет, полностью переодевается: носки, белье. Теперь правило сформулировано четко, и когда он идет в туалет, дается три минуты. Так проще контролировать.

– В трансляцию попало, как его отец говорил по телефону, с ним даже стали делать мемы.

– Я тоже увидел и такой: «#####». Отец разговаривал с матерью, а Стеф не брал с собой мобильный телефон. Люди не знают, что он сам написал в Совет ATP и попросил разъяснить правило о туалетных перерывах, потому что чувствовал ответственность. Чтобы игроки, телевидение, спонсоры, зрители поняли правило, которое было очень расплывчатым. К счастью, его исправили.

Туалетные перерывы Циципаса взбесили Маррея – он накричал на грека, назвал жуликом и потерял к нему уважение

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