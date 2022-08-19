Бывший менеджер Зверева: «Два года назад у него было семь контрактов, а сейчас, насколько я знаю, остался один»

Бывший менеджер Александра Зверева Патрисио Апи рассказал о конфликте со второй ракеткой мира. В 2020-м должен был пройти суд по поводу законности контракта, который Зверев подписал в 2012 году, когда ему было 15 лет. В итоге стороны заключили мировое соглашение.

Сейчас чилиец работает со .

– У него никогда не было ни времени, ни желания об этом поговорить. Когда он со мной стал №3, потрясающе закончил год, получив семь рекламных контрактов, кто-то убедил, что на другой стороне трава зеленее. Если бы он сказал, что хочет уйти к Федереру (в агентство Team8 – Sports.ru), я бы привел его туда и сказал, что он хороший парень, чувствительный и чтобы они были поосторожнее с его эго. Однако об этом нужно договариваться, нельзя самовольно меня вычеркнуть. Я видел его пару раз и сказал, что мы потратим на разборки кучу денег: «Если хочешь поговорить, давай поговорим. Если не сейчас, то у тебя есть мой телефон». А он так и не захотел поговорить. И я понимаю, он молодой.

– Потом он очень категорично высказался в соцсетях.

– Да. Я хотел сохранить то, о чем мы заключили контракт, то есть процент. Если я заключал контракты на 45 миллионов долларов, то логично предположить, что в следующий раз они могут быть вдвое больше. У него начались проблемы и на корте, и за его пределами, а пандемия отложила подготовку к суду, поэтому мы заключили сделку и разошлись.

– 1,4 миллиона евро, о которых вы договорились, – это справедливая сумма?

– Я спокоен, хорошо сплю. Если оглянуться назад, то все становится предельно ясно: два года назад у него было семь контрактов, а сейчас, насколько я знаю, остался один. Он очень хороший игрок и может выиграть много «Больших шлемов», но пора взрослеть. Если он выиграет пять «Уимблдонов», то сможет изменить ситуацию. Он типичный теннисный чемпион, который всегда знает лучше, чем другой парень. У меня нет с ним проблем. Всякое случается, у него, должно быть, свои причины. Он ясно дал это понять в прессе. Я не знаю, сам ли он так решил, или его адвокаты хотели отпраздновать триумф, или что-то еще.

– Как это дело отразилось на вашей карьере?

– Это не поменяло мою жизнь, а лишь развеяло сомнения. Если бы я одновременно работал с Циципасом и Зверевым, возможно, наступил бы момент, когда пришлось бы выбирать. В итоге он сделал выбор за меня, пусть так. Я желаю ему всего наилучшего.

– Как идет работа со Стефаносом Циципасом?

– Я очень рад. Он замечательный парень. Он очень целеустремленный, готов работать, чтобы подняться как можно выше. Ему 23 года, и он уже №3 в мире (это лучший результат в его карьере, на этой неделе он №7 – Sports.ru). Если они с командой смогут кое-что исправить, у него есть все шансы добиться желаемого. Кроме того, он занимается фотографией, снимает видео, он очень творческий человек. Он предпочел бы снимать кино, а не играть в PlayStation. В этом смысле он другой.

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