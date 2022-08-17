Радукану третий раз в карьере и впервые после US Open обыграла теннисистку топ-25. В матчах с Сереной и Азаренко она выиграла 17 геймов подряд

13-я ракетка мира разгромила Викторию Азаренко во втором круге турнира в Цинциннати (6:0, 6:2).

Азаренко четвертый раз в карьере взяла за матч только два гейма (крупнее она никогда не проигрывала). Прошлый раз был в 2021-м, когда она с тем же счетом уступила в Цинциннати Эшли Барти.

Радукану повесила 15-ю баранку в профессиональной карьере.

Радукану одержала третью победу над соперницами из топ-25 в пяти матчах. Две предыдущие были на чемпионском US Open: над №12 Белиндой Бенчич и №18 Марией Саккари.

Накануне британка обыграла Серену Уильямс со счетом 6:4, 6:0. Таким образом, она взяла в Цинциннати 17 геймов подряд.

Теперь она поборется с Джессикой Пегулой.

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