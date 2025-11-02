Мирра Андреева о пропуске турнира в Токио: «Это оказалось неправильным решением»

Мирра Андреева признала, что решение пропустить турнир в Токио было неправильным.

Напомним, на неделе перед итоговым турниром Елена Рыбакина опередила россиянку в чемпионской гонке и квалифицировалась последней.

«Мы поговорили с командой и решили пропустить турнир. В итоге это оказалось неправильным решением.

Думаю, мы просто учимся на опыте. Это всего лишь мой второй год туре, и то неполный. Так что я думаю, что мы просто извлечем из этого урок, наберемся опыта и в следующий раз не повторим эту ошибку», – цитирует россиянку Arab News.