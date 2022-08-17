Радукану о матче с Сереной: «Даже когда все болели за нее, я такая: «Я только за»

Чемпионка US Open прокомментировала разгром Серены Уильямс – 6:4, 6:0 в первом круге в Цинциннати.

«Атмосфера была потрясающей. Даже когда все болели за нее, я такая: «Я только за».

Я нервничала с первого розыгрыша и до последнего, потому что знаю, какая она чемпионка. Она может отыграться в любой ситуации. Так что нужно было оставаться сосредоточенной.

Сейчас нужно почтить Серену и ее потрясающую карьеру. Я очень благодарна за то, что мне выпала возможность с ней сыграть. Все, чего она достигла, так вдохновляет. Для меня было честью разделить с ней корт».

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