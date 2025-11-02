  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер о том, что может завершить год как №1: «Я стараюсь показать наилучшую игру, а потом будь что будет»
2

Синнер о том, что может завершить год как №1: «Я стараюсь показать наилучшую игру, а потом будь что будет»

Янник Синнер прокомментировал то, что он снова станет первой ракеткой мира.

Итальянец выиграл «Мастерс» в Париже.

На неделю он вернется на вершину рейтинга. Чтобы завершить год как №1, ему необходимо будет защитить титул итогового, а Карлосу Алькарасу – набрать менее 450 очков.

– В понедельник вы снова станете первой ракеткой мира. Я знаю, что вы говорили, что это не было вашей целью – но, может быть, теперь, когда вы снова на этом троне, вы думаете: «Ох, может, у меня получится здесь остаться»?

– Это зависит не только от меня, но, конечно, я счастлив. В начале недели я знал, что есть такой шанс. Но, как я говорил перед финалом, перед каждым турниром и каждым матчем, я стараюсь показать наилучшую игру, а потом будь что будет.

С таким настроем я выходил на корт. В Турине поступлю так же. Со своей стороны я буду стараться показывать наилучший теннис. Если не получится, значит не получится.

Целью этой недели было идти день за днем, стараясь максимизировать свой потенциал, что я и сделал на этой неделе, и я крайне доволен. Теперь мы перезарядимся и, надеюсь, будем максимально готовы к Турину. Мы надеемся провести там отличную теннисную неделю, – поделился Синнер на пресс-конференции после победы.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoRolex Paris Masters
logoATP Finals
logoЯнник Синнер
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Оже-Альяссим снялся с турнира в Меце из-за проблем со здоровьем и может не попасть на итоговый
4 минуты назад
Афины (ATP). Попырин проиграл Корде, Табило, Боржес вышли во 2-й круг
12 минут назад
Мирра Андреева о пропуске турнира в Токио: «Это оказалось неправильным решением»
39 минут назад
Итоговый турнир WTA. 1-й тур. Таунсед и Синякова борются с Бабош и Стефани, М. Андреева и Шнайдер проиграли Дабровски и Рутлиф
сегодня, 18:44
Гауфф допустила 17 двойных ошибок в матче с Пегулой на итоговом
сегодня, 18:17
Итоговый турнир WTA. 1-й тур. Гауфф проиграла Пегуле, Cоболенко победила Паолини
сегодня, 18:09
Синнер – Оже-Альяссиму: «Надеюсь, давление, которое ты испытывал на «Мастерсе» в Париже, окупится тем, что ты сыграешь на итоговом»
сегодня, 17:51
Мец (ATP). Атман проиграл Гастону, Казо вышел во 2-й круг
сегодня, 17:50
Оже-Альяссим – Синнеру после поражения в финале в Париже: «Снимаю перед тобой шляпу – с тех пор, как мы играли в FIFA в 16-17 лет, ты стал намного лучше»
сегодня, 17:20
Арина Соболенко: «Воспринимаю итоговый как обычный турнир, где надо выиграть 5 матчей, если я хочу забрать титул»
сегодня, 16:51
Ко всем новостям
Последние новости
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
сегодня, 14:35Фото
1 ноября стартует итоговый турнир WTA – лучшие теннисистки мира встретятся в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
31 октября, 06:00Тесты и игры
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59