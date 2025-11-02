Синнер о том, что может завершить год как №1: «Я стараюсь показать наилучшую игру, а потом будь что будет»

Янник Синнер прокомментировал то, что он снова станет первой ракеткой мира.

Итальянец выиграл «Мастерс» в Париже.

На неделю он вернется на вершину рейтинга. Чтобы завершить год как №1, ему необходимо будет защитить титул итогового, а Карлосу Алькарасу – набрать менее 450 очков.

– В понедельник вы снова станете первой ракеткой мира. Я знаю, что вы говорили, что это не было вашей целью – но, может быть, теперь, когда вы снова на этом троне, вы думаете: «Ох, может, у меня получится здесь остаться»?

– Это зависит не только от меня, но, конечно, я счастлив. В начале недели я знал, что есть такой шанс. Но, как я говорил перед финалом, перед каждым турниром и каждым матчем, я стараюсь показать наилучшую игру, а потом будь что будет.

С таким настроем я выходил на корт. В Турине поступлю так же. Со своей стороны я буду стараться показывать наилучший теннис. Если не получится, значит не получится.

Целью этой недели было идти день за днем, стараясь максимизировать свой потенциал, что я и сделал на этой неделе, и я крайне доволен. Теперь мы перезарядимся и, надеюсь, будем максимально готовы к Турину. Мы надеемся провести там отличную теннисную неделю, – поделился Синнер на пресс-конференции после победы.