Зверев о восстановлении после травмы: «Пока не хочу говорить, что не сыграю на US Open»

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Вторая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал возможность пропуска US Open. Сейчас немец восстанавливается после разрыва связок, перенесенного в полуфинале «Ролан Гаррос».

На прошлой неделе он вернулся к тренировкам на корте.

«Конечно, я постараюсь сыграть на US Open. Хотя времени очень, очень мало.

Может быть, я успею подготовиться. Хотя там пятисетовый формат, и это сложно. Но я прогрессирую с каждым днем. Поэтому я пока не хочу говорить, что не сыграю на US Open».

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