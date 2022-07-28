Зверев, скорее всего, не сыграет на US Open (Reuters)

В окружении Александра Зверева рассказали, успеет ли немец восстановиться к US Open. Последний в сезоне турнир «Большого шлема» пройдет с 29 августа по 11 сентября.

«Саша хорошо восстанавливается и по-прежнему надеется быть готовым к US Open. Однако пока рано говорить, сможет ли он там выступить или нет.

Возвращение на Кубке Дэвиса в Гамбурге в сентябре кажется более реалистичным. Но мы скрестили пальцы, чтобы он был готов раньше. Поэтому он должен сыграть несколько турниров до Токио», – сказал представитель Зверева.

Групповой этап Кубка Дэвиса пройдет 13-18 сентября. Германия сыграет в группе с Австралией, Бельгией и Францией. Турнир в Токио начнется 3 октября.

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