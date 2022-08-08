Кириос о первом титуле с 2019-го: «Пережил много очень мрачных моментов. Продемонстрировал серьезную силу, чтобы преодолеть все трудности»

Теги ATP Citi Open Ник Кириос Йошихито Нишиока Теннис

Ник Кириос прокомментировал первый титул с 2019 года. В финале турнира в Вашингтоне он обыграл Йошихито Нишиоку – 6:4, 6:3.

«Это очень эмоциональный момент. За последний год я пережил невероятную трансформацию. Вышел на корт с отличной энергией. Я знал, что опыт на моей стороне.

За последнее время я пережил много очень мрачных моментов. И то, что мне удалось изменить ситуацию... Мне помогали многие люди, но я и сам продемонстрировал серьезную силу, чтобы продолжать, бороться, преодолеть все трудности и снова побеждать на таких турнирах».

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