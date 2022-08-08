Кириос стал пятым чемпионом, в этом году отыгравшим матчболы по ходу турнира

Австралиец Ник Кириос стал чемпионом турнира в Вашингтоне. 27-летний австралиец обыграл в финале Йошихито Нишиоку (6:4, 6:3) и выиграл седьмой титул в карьере.
По ходу турнира Кириос отыграл пять матчболов в четвертьфинале против Фрэнсиса Тиафу. Он стал пятым теннисистом, который в этом году взял титул, уйдя с матчболов. До него это сделали:
- Танаси Коккинакис в Аделаиде (два в полуфинале);
- Жоао Соуза в Пуне (три в полуфинале);
- Карлос Алькарас в Барселоне (два в полуфинале);
- Лоренцо Музетти в Гамбурге (два в первом круге).
За счет этой победы Кириос из-за пределов топ-60 вернется в топ-40 рейтинга.
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