Кириос стал пятым чемпионом, в этом году отыгравшим матчболы по ходу турнира

Австралиец Ник Кириос стал чемпионом турнира в Вашингтоне. 27-летний австралиец обыграл в финале (6:4, 6:3) и выиграл седьмой титул в карьере.

По ходу турнира Кириос отыграл пять матчболов в четвертьфинале против . Он стал пятым теннисистом, который в этом году взял титул, уйдя с матчболов. До него это сделали:

в Аделаиде (два в полуфинале);

Жоао Соуза в Пуне (три в полуфинале);

в Барселоне (два в полуфинале);

в Гамбурге (два в первом круге).

За счет этой победы Кириос из-за пределов топ-60 вернется в топ-40 рейтинга.

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