Анастасия Павлюченкова: «Раньше я могла не задумываясь тратить большие суммы на покупки. Сейчас такой потребности нет»

Экс-11-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова рассказала, на что тратит деньги. За карьеру россиянка заработала более 12 миллионов долларов.

– Большую часть денег я трачу на переезды и на команду. Сейчас я не назову точных цифр, но это так. Перелеты, например, – это длинные дистанции, номера в отелях и прочее. Еще стоит учитывать содержание команды, зарплаты, бонусы и т.д. В команде два-три человека точно. Большая часть денег уходит туда. Остальное же на проживание. На путешествия, отдых, питание.

И, конечно, шопинг. Раньше я могла не задумываясь тратить большие суммы на покупки. Сейчас же нет такой потребности. Покупаю только то, что необходимо.

– Есть ли желание инвестировать в свой личный бренд? Как, например, Криштиану Роналду, у которого есть именная сеть отелей, одежда и бутсы?

– Мне это интересно. У меня уже был опыт сотрудничества с Adidas, когда мне дали линию одежды, дизайном которой я занималась сама. Но мне кажется, что Криштиану Роналду или Рафаэлю Надалю, Роджеру Федереру есть смысл этим заниматься, потому что это люди с мировым статусом. Себя же с ними я ассоциировать еще не могу. Пока сложно говорить о каком-то личном бренде, – сказала Павлюченкова в интервью «РБК-спорт».

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