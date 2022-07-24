Павлюченкова об интервью Касаткиной: «Каждый живет так, как он хочет. Мое трепетное отношение к ней не поменяется»

Финалистка «Ролан Гаррос»-2021 Анастасия Павлюченкова прокомментировала слова Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева о возможной смене гражданства.

«Я смотрела ролик с Дашей и Андреем, очень трепетно к обоим отношусь. Очень тонкая тема, их выбор и решение. Каждый живет так, как он хочет. Я еще полностью не посмотрела, но собираюсь это сделать. Я никогда никого не осуждаю.

Даша сказала, что детям надо менять гражданство? Каждый должен решать за себя, как ему удобно. Не нужно решать за кого-то.

С Дашей после ролика я общалась. Мое трепетное отношение к ней не меняется, мы давно знакомы. В целом я далека от всех скандалов, редко бываю в России. Но это нормальный процесс – когда кто-то дает интервью, будет критика, кто-то, наоборот, отреагирует позитивно. К этому просто надо быть готовым», – цитирует Павлюченкову «Чемпионат».

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«Было стыдно, будто я подавала презервативы с какашками, а они их кидали в Касаткину и Рублева». Тартакова – о «Есть тема» и отстранении с «Матч ТВ»

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