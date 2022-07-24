Павлюченкова об отстранении россиян от турниров: «Хочется быть защищенными. Гражданство пока менять не собираюсь»

Финалистка «Ролан Гаррос»-2021 Анастасия Павлюченкова высказалась на тему отстранения россиян от турниров.

«Хочется думать, что теннис действительно тот вид спорта, где россияне наиболее защищены. Все, что я хочу, – играть в теннис. Это главное дело нашей жизни. Неприятно, что мы лишаемся работы, заработка и так далее. У меня есть ракетка, играть в теннис – все, что я могу. Хочется быть защищенными. Гражданство пока менять не собираюсь».

Также она рассказала, когда планирует вернуться в тур после травмы колена.

«У меня травма, которая меня давно беспокоит, завершила сезон. У меня надорвано сухожилие в коленке. Вернусь только к Австралии», – цитирует Павлюченкову «Чемпионат».

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