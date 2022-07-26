Анастасия Павлюченкова: «Если мне дадут зеленый свет, начну тренироваться в конце сентября»

Анастасия Павлюченкова рассказала, когда планирует возобновить тренировки после травмы колена. В мае россиянка досрочно завершила сезон.

«В моем идеальном мире хочу начать полноценно тренироваться в конце сентября. Если мне дадут зеленый свет, так как доктор в Германии, в Мюнхене, мне нужно будет еще один раз вернуться. Соответственно, начать в конце сентября, ближе к октябрю предсезонную подготовку. Начать сезон в конце декабря – в январе в Австралии. Да, планирую выступить на Открытом чемпионате Австралии.

У меня был такой изначально план. Но, к сожалению, такая противная травма сухожилия, поэтому не знаю, сколько это. Пока скрестила пальцы, все выглядит вроде позитивно», – цитирует Павлюченкову ТАСС.

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