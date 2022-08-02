Рыбакина о поражении от Касаткиной: «После «Уимблдона» была тяжелая неделя. У меня было недостаточно времени, чтобы подготовиться к хардовому сезону»

Чемпионка прокомментировала поражение от в первом круге турнира в Сан-Хосе (6:1, 2:6, 0:6).

«Я хорошо играла в первом сете, а потом условия немного изменились, и думаю, физически я проиграла, под конец совсем потеряла концентрацию. Сегодня для меня получился очень тяжелый матч.

Конечно, после «Уимблдона» была тяжелая неделя. У меня было много дел, я много путешествовала. Конечно, было нелегко. У меня было недостаточно времени, чтобы подготовиться к хардовому сезону. Я просто хотела постараться сделать все возможное, потому что знала, что еду на очень сложный турнир. Здесь столько отличных игроков, и я знала, что в первом круге могу сыграть с кем-то из топ-10. Например, Даша играла здесь в финале в прошлом году. (Касаткина сейчас 12-я – Sports.ru). Я просто рада, что я здесь и начала играть, надеюсь, что дальше буду все лучше и лучше».

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