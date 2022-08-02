Касаткина о камбэке против Рыбакиной: «Она одна из самых агрессивных в туре, но я могу заставить ее ошибаться. Больше ничего не остается»

Первая ракетка России Дарья Касаткина прокомментировала победу над чемпионкой – 1:6, 6:2, 6:0 в первом круге в Сан-Хосе.

«Я старалась играть более стабильно, потому что Елена – невероятная теннисистка. Она только что выиграла «Шлем», она одна из самых агрессивных в туре. Но я могу заставить ее ошибаться. Больше ничего не остается.

Во втором сете мне удалось изменить ход матча. При счете 2:1 был очень важный гейм на ее подаче – я сделала брейк, и потом все повернулась в мою пользу.

В третьем сете я старалась не смотреть на счет. Было тяжело, почти невозможно. Я знала, что если против агрессивного игрока высокого класса чуть расслабиться, если она забьет несколько виннерсов, то все может измениться. 3:0 может легко превратиться в 3:3, а это уже другая история.

Так что я заставляла себя сосредотачиваться на каждом очке, потому что у меня акклиматизация и все мысли как в тумане. Рада, что мне удалось добиться этого ментального прогресса».

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