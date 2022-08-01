Энди Маррей: «Нельзя просто так взять и забыть о ситуации на Украине»

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Энди Маррей прокомментировал пожертвование всех призовых за этот сезон UNICEF. На этой неделе в Вашингтоне владелец турнира заявил, что тоже внесет сумму, которую выиграет Маррей.

«То, что происходит на Украине – ужасно. Мы никогда не сможем до конца понять, что люди чувствуют, я это прекрасно осознаю. Я хотел что-то сделать, и единственное, что я могу предложить, – это дать деньги, чтобы попытаться помочь детям.

Нельзя просто так взять и забыть о ситуации на Украине. [...] еще продолжается. [...] Люди по-прежнему находятся в очень, очень тяжелом положении.

Важно, чтобы СМИ продолжали освещать происходящее».

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