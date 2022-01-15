Маррей отказался от семизначной суммы за матч в Саудовской Аравии: «Он не будет там играть из-за того, что происходит в стране»

Агент экс-первой ракетки мира Энди Маррея Мэтт Джентри рассказал, что британец отказался играть выставочный матч в Саудовской Аравии, хотя ему предлагали за это семизначную сумму.
«Я не думаю, что он будет там играть из-за того, что происходит в стране. Он всегда без проблем выражает свое мнение, не боится этого.
Там проводили выставочные матчи и предлагали безумные деньги. Но Энди это не интересно.
Бывший №1 за один матч там может заработать от миллиона долларов до двух», – сказал Джентри.
В 2018-м Рафаэль Надаль и Новак Джокович должны были провести матч в Саудовской Аравии, но его отменили из-за травмы испанца.
В декабре 2019-го там прошел выставочный турнир, который выиграл Даниил Медведев.