Маррей отказался от семизначной суммы за матч в Саудовской Аравии: «Он не будет там играть из-за того, что происходит в стране»

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Агент экс-первой ракетки мира Энди Маррея Мэтт Джентри рассказал, что британец отказался играть выставочный матч в Саудовской Аравии, хотя ему предлагали за это семизначную сумму.

«Я не думаю, что он будет там играть из-за того, что происходит в стране. Он всегда без проблем выражает свое мнение, не боится этого.

Там проводили выставочные матчи и предлагали безумные деньги. Но Энди это не интересно.

Бывший №1 за один матч там может заработать от миллиона долларов до двух», – сказал Джентри.

В 2018-м Рафаэль Надаль и Новак Джокович должны были провести матч в Саудовской Аравии, но его отменили из-за травмы испанца.

В декабре 2019-го там прошел выставочный турнир, который выиграл Даниил Медведев.

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