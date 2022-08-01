Синнер о победе в Умаге: «Очень рад наконец-то выиграть титул, но я знаю, что еще нужно многое улучшить. Процесс идет»

Янник Синнер прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом в финале турнира в Умаге. Итальянец победил 6:7, 6:1, 6:1 и впервые выиграл титул не на харде.

«Конечно, я очень рад. Этот сезон складывается трудно, у меня было несколько неудачных моментов, но мы с командой постоянно работали, чтобы я стал лучше как игрок и как личность. Очень рад наконец-то выиграть титул, но я знаю, что еще нужно многое улучшить. Процесс идет».

Также он рассказал о том, как отыграл шесть брейк-пойнтов во втором гейме второго сета. После этого он выиграл семь геймов подряд.

«Это был ключевой момент матча. Я знал, что нужно держаться. Он допустил несколько невынужденных, и я рад, что выиграл второй сет. Потом я начал хорошо принимать и в целом поднял уровень своей игры. Тогда и получилось найти решение».

Алькарас проиграл второй финал за 2 недели. Но так, как он, взлетали только великие

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