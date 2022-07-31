Синнер впервые одержал победу над игроком топ-5 и первым в этом сезоне ушел с 0:1 по сетам против Алькараса

Теги ATP ATP Croatia Open Umag Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Янник Синнер в финале турнира в Умаге обыграл прошлогоднего чемпиона Карлоса Алькараса – 6:7, 6:1, 6:1. Итальянец сравнял счет в личных встречах – 2:2.

20-летний Синнер выиграл шестой титул в карьере и первый – в этом сезоне. Также он впервые выиграл турнир на грунте.

Синнер впервые обыграл теннисиста топ-5. Ранее его баланс с игроками такого уровня был 0:13.

Алькарас проиграл второй финал подряд – на прошлой неделе он уступил Лоренцо Музетти в Гамбурге. Кроме того, он впервые с октября проиграл матч, в котором взял первый сет – такого не случалось на протяжении 39 матчей. 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные