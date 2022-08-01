Мугуруса снялась с турнира в Сан-Хосе

Теги WTA Mubadala Silicon Valley Classic Камила Джорджи Гарбинье Мугуруса Вероника Кудерметова Теннис

Восьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса из-за травмы мышц живота снялась с турнира в Сан-Хосе.

Испанка была пятой сеяной. Отказ Мугурусы привел к перестановкам в основной сетке – ее место заняла Вероника Кудерметова. Россиянка стала сеяной и теперь сыграет с Камилой Джорджи. Также в основу попала лаки-лузер Кэролайн Доулхайд.

До перестановок в сетке Кудерметова могла сыграть с Дарьей Касаткиной во втором круге. Теперь они могут встретиться только в финале.

Полностью обновленная сетка здесь.

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