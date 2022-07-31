Алькарас о подвернутом голеностопе: «Думаю, что буду готов к финалу»

Пятая ракетка мира прокомментировал травму голеностопа, полученную в полуфинале в Умаге.

«Сейчас все хорошо. Сейчас она меня не особо беспокоит. Посмотрим, что будет утром. Но думаю, что я буду готов к финалу», – сказал действующий чемпион после матча.

За титул Алькарас сыграет с №10 в мире . Это будет их четвертая встреча, и испанец ведет 2:1.

Для него это будет 100-й матч в , а по итогам турнира он станет четвертой ракеткой мира.

«Было бы потрясающе выиграть мой 100-й матч. И, конечно, здорово, что в понедельник я стану №4. Это очень классно, но сейчас я сосредоточен на финале.

Мы с Янником уже пару раз играли, всегда было сложно. Я знаю, что против него нужно показывать мой лучший теннис. Постараюсь это сделать».

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