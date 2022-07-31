Алькарас о подвернутом голеностопе: «Думаю, что буду готов к финалу»

Теги ATP ATP Croatia Open Umag Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Пятая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал травму голеностопа, полученную в полуфинале в Умаге.

«Сейчас все хорошо. Сейчас она меня не особо беспокоит. Посмотрим, что будет утром. Но думаю, что я буду готов к финалу», – сказал действующий чемпион после матча.

За титул Алькарас сыграет с №10 в мире Янником Синнером. Это будет их четвертая встреча, и испанец ведет 2:1.

Для него это будет 100-й матч в ATP, а по итогам турнира он станет четвертой ракеткой мира.

«Было бы потрясающе выиграть мой 100-й матч. И, конечно, здорово, что в понедельник я стану №4. Это очень классно, но сейчас я сосредоточен на финале.

Мы с Янником уже пару раз играли, всегда было сложно. Я знаю, что против него нужно показывать мой лучший теннис. Постараюсь это сделать».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные