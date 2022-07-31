Синнер впервые в карьере вышел в финал не на харде

10-я ракетка мира обыграл Франко Агаменоне в полуфинале турнира в Умаге (6:1, 6:3).

Синнер вышел в финал впервые в этом сезоне. Кроме того, он впервые в карьере поборется за титул на грунте: первые шесть финалов , как и финал молодежного итогового он провел на харде.

Завтра итальянец сыграет с . Счет в личных встречах на уровне тура – 1:1 (Алькарас победил на харде, Синнер – на траве). На грунте они играли на «Челленджере» в Аликанте в 2019 году – победил Алькарас.

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