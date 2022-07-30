Алькарас вышел в шестой финал в сезоне и станет четвертой ракеткой мира

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Пятая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Джулио Дзеппьери в полуфинале турнира в Умаге (7:5, 4:6, 6:3).

Испанец вышел в финал на втором турнире подряд. На прошлой неделе в Гштааде он уступил Лоренцо Музетти.

Алькарас сыграет за титул шестой раз в нынешнем сезоне – он лидер тура по этому показателю (у Рафаэля Надаля и Каспера Рууда по пять финалов). В целом за карьеру у него теперь семь финалов на турнирах ATP, а также один на молодежном итоговом.

По итогам недели Алькарас обойдет Стефаноса Циципаса и станет №4 в рейтинге. 

Завтра испанец поборется с Янником Синнером или Франко Агаменоне.

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