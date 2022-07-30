Алькарас вышел в шестой финал в сезоне и станет четвертой ракеткой мира

Пятая ракетка мира обыграл Джулио Дзеппьери в полуфинале турнира в Умаге (7:5, 4:6, 6:3).

Испанец вышел в финал на втором турнире подряд. На прошлой неделе в Гштааде он уступил .

Алькарас сыграет за титул шестой раз в нынешнем сезоне – он лидер тура по этому показателю (у и по пять финалов). В целом за карьеру у него теперь семь финалов на турнирах , а также один на молодежном итоговом.

По итогам недели Алькарас обойдет Стефаноса Циципаса и станет №4 в рейтинге.

Завтра испанец поборется с или Франко Агаменоне.

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