Алькарас о матче против Дзеппьери: «Итальянские игроки мне в кошмарах снятся, но я постараюсь показать свой максимум»

19-летний прокомментировал, что в Умаге встретится с двумя левшами подряд. В пятницу он обыграл (6:0, 6:4), а сегодня поборется с Джулио Дзеппьери.

«Непривычно играть против левшей, но, конечно, это подготовка к следующему кругу. Будет очень сложный матч. Итальянские игроки мне в кошмарах снятся, но я постараюсь показать свой максимум и дойти до финала».

В этом году Алькарас проиграл шесть матчей, три из них – итальянцам, в том числе Лоренцо Музетти в финале в Гамбурге на прошлой неделе.

Если испанец победит Дзеппьери, то обойдет в рейтинге и впервые станет четвертой ракеткой мира.

«Для меня много значит возможность стать №4, шанс этого добиться. Это потрясающе. По-моему, я очень хорошо играю. Мне здесь очень комфортно, сейчас я очень уверен в себе».

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