«Он лучший теннисист Италии. Я сказал браво, наверное, раз 10». Пиетранжели – о победе Музетти в Гамбурге

Двукратный чемпион «Ролан Гаррос» Никола Пиетранжели поздравил Лоренцо Музетти с победой на турнире в Гамбурге.

«На мой взгляд, он лучший теннисист Италии. Мне нравится Лоренцо, потому что он играет очень технично, меньше остальных полагается на силу и напоминает игроков моего времени. Это фантастика.

Он напоминает мне нас, игроков из прошлого, и нет предела тому, чего он может добиться. Я позвонил Музетти и сказал, насколько впечатлен его игрой. Я сказал браво, наверное, раз 10. Лоренцо был великолепен – против Алькараса он сыграл как чемпион».

Мечта теннисных эстетов Музетти взял первый титул. Обыграл Алькараса, не сломавшись после 5 упущенных матчболов

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