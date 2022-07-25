Музетти о победе в Гамбурге: «Перед турниром потерялась моя сумка с ракетками, и я отравился»

Чемпион турнира в Гамбурге Лоренцо Музетти рассказал о проблемах перед турниром. По дороге в Германию потерялся его багаж, а еще перед турниром он отравился.

«Я приехал из Баштада в четверг, и из-за всех забастовок одна из моих сумок потерялась. В ней были все ракетки, так что я немного переживал, как буду играть – я ведь изначально был заявлен в квалификацию. Потом я попал в основную сетку, и мне удалось достать ракетки.

Перед стартом матчей меня тошнило всю ночь. Я отравился, мне было плохо. Я не ожидал, что так далеко пройду.

Я рад, что в итоге удача повернулась ко мне лицом».

Мечта теннисных эстетов Музетти взял первый титул. Обыграл Алькараса, не сломавшись после 5 упущенных матчболов

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