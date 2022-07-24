Музетти о том, как оправился после 5 упущенных матчболов против Алькараса: «Даже меня это впечатлило больше всего. После этого я не ожидал победы»

Лоренцо Музетти прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом в финале в Гамбурге. Итальянец победил 6:4, 6:7, 6:4 и взял первый титул в карьере.

Во втором сете Алькарас отыграл пять матчболов – два на приеме при счете 4:5 и еще три на тай-брейке.

«У меня нет слов. Это были американские гонки. У меня было столько матчболов, но Карлос очень хорошо провел все эти розыгрыши.

Важнее всего было сохранять спокойствие, не закипать. Это было непросто. Карлос так выкладывался на матчболах, и было сложно найти силы, чтобы продолжать игру. Я не могу найти слова, чтобы описать то, что я сейчас чувствую.

После второго сета я был очень расстроен, но я старался не показывать это сопернику. Старался простить себе все матчболы и все шансы. Даже меня это впечатлило больше всего, потому что после этих американских горок я не ожидал от себя победы.

Я невероятно рад, что стал чемпионом», – сказал Музетти в интервью на корте.

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