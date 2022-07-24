Музетти – 10-й теннисист, в этом году выигравший дебютный титул ATP

20-летний Лоренцо Музетти стал чемпионом турнира в Гамбурге. Он выиграл первый титул ATP в карьере и стал десятым теннисистом, которому это удалось в этом сезоне.

До него первые титулы взяли:

Танаси Коккинакис – Аделаида;

Александр Бублик – Монпелье;

Феликс Оже-Альяссим – Роттердам;

Педро Мартинес – Сантьяго;

Хольгер Руне – Мюнхен;

Себастьян Баес – Эшторил;

Тим ван Рейтховен – Хертогенбош.

Франсиско Серундоло – Баштад;

Максим Кресси – Ньюпорт.

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