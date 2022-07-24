Музетти – 10-й теннисист, в этом году выигравший дебютный титул ATP

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20-летний Лоренцо Музетти стал чемпионом турнира в Гамбурге. Он выиграл первый титул ATP в карьере и стал десятым теннисистом, которому это удалось в этом сезоне.

До него первые титулы взяли:

  • Танаси Коккинакис – Аделаида;
  • Александр Бублик – Монпелье;
  • Феликс Оже-Альяссим – Роттердам;
  • Педро Мартинес – Сантьяго;
  • Хольгер Руне – Мюнхен;
  • Себастьян Баес – Эшторил;
  • Тим ван Рейтховен – Хертогенбош.
  • Франсиско Серундоло – Баштад;
  • Максим Кресси – Ньюпорт.

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