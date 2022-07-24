Музетти – 10-й теннисист, в этом году выигравший дебютный титул ATP

20-летний Лоренцо Музетти стал чемпионом турнира в Гамбурге. Он выиграл первый титул ATP в карьере и стал десятым теннисистом, которому это удалось в этом сезоне.
До него первые титулы взяли:
- Танаси Коккинакис – Аделаида;
- Александр Бублик – Монпелье;
- Феликс Оже-Альяссим – Роттердам;
- Педро Мартинес – Сантьяго;
- Хольгер Руне – Мюнхен;
- Себастьян Баес – Эшторил;
- Тим ван Рейтховен – Хертогенбош.
- Франсиско Серундоло – Баштад;
- Максим Кресси – Ньюпорт.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе