Тартакова о реакции Касаткиной на обсуждение каминг-аута: «Она была в растерянности. Но это нивелировалось поддержкой со стороны спортсменов и публики»

рассказала о реакции и на шоу «Есть тема».

Вчера Тартакову, которая работает пиар-менеджером теннисистов, отстранили от работы на «Матч ТВ» за критику шоу, посвященного интервью Касаткиной и Рублева.

– Они очень разные. Рубль всегда за мир, против любого выяснения отношений.

Когда я посмотрела эту программу, мне было стыдно до такой степени, будто это я была в эфире и обливала их дерьмом. Стояла и подавала депутатам надутые презервативы с какашками, а они их кидали в моих спортсменов.

В итоге я так расклеилась. Записала войсы и Даше, и Андрею. Андрей вообще был не в курсе, что будет такая программа. Даша знала, потому что в гости звали Наташу Забияко. Они были к этому готовы.

Я разрыдалась, просила у них прощения. Андрей сказал: что вообще происходит, успокойся, женщина (смеется), приезжай к нам на турниры. Мужчина, что с него возьмешь.

Дашка мне сразу по фейстайму позвонила, успокаивала и сказала, что я к этому отношения не имею, я их не подводила. Ребята, конечно, очень смелые.

– Особенно Даша. Она была готова, что будет такой резонанс?

– Я думаю, она больше была готова не к тому, что будет такая жесткая реакция по личной жизни, а на другие темы – про теннис, про гражданство. И ее это не то чтобы выбило из колеи, а она просто была в растерянности.

Но это нивелировалось поддержкой и со стороны спортсменов – девушек, которые тоже совершили каминг-ауты, – и публики. Я знаю, что ей писали многие девочки и мальчики разной ориентации, которые поддерживали ее за смелость. Для них она вдохновитель.

И это нивелировало волнение. Понятно, ты готовишься, что сейчас бомбанет, а бомбануло в другой стороне, – рассказала Тартакова в интервью Sports.ru.

«Было стыдно, будто я подавала презервативы с какашками, а они их кидали в Касаткину и Рублева». Тартакова – о «Есть тема» и отстранении с «Матч ТВ»

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