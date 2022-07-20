Гштаад (ATP). 2-й круг. Муньяр играет с Ритшаром, Рууд встретится с Лехечкой, Тим – с Дельбонисом

Доминик Тим сыграет с Федерико Дельбонисом во втором круге турнира в Гштааде.

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Swiss Open Gstaad

Гштаад, Швейцария

18 – 24 июля 2022

ATP 250

Призовой фонд – 534 555 евро

Отрытые корты, грунт

Второй круг