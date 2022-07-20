Гштаад (ATP). 2-й круг. Муньяр играет с Ритшаром, Рууд встретится с Лехечкой, Тим – с Дельбонисом

Теги результаты ATP Swiss Open Gstaad Теннис

Доминик Тим сыграет с Федерико Дельбонисом во втором круге турнира в Гштааде.

Сетка турнира здесь.

Swiss Open Gstaad

Гштаад, Швейцария

18 – 24 июля 2022

ATP 250

Призовой фонд – 534 555 евро

Отрытые корты, грунт

Второй круг

Хауме Муньяр (Испания) Александр Ритшар (Швейцария)
Дата проведения
20 июля, 11.40
Онлайн матча

 

Хуан Пабло Варильяс (Перу) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
20 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Каспер Рууд (Норвегия) Иржи Лехечка (Чехия)
Дата проведения
20 июля, 16.00
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия) Федерико Дельбонис (Аргентина)
Дата проведения
20 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Альберт Рамос (Испания) Доминик Штрикер (Швейцария)
Дата проведения
21 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Николас Харри (Чили) Янник Ганфманн (Германия)
Дата проведения
21 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Педро Мартинес Портеро (Испания) Элиас Имер (Швеция)
Дата проведения
21 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Ришар Гаске (Франция) Маттео Берреттини (Италия)
Дата проведения
21 июля, 03.00
Онлайн матча

 

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