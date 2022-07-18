Гштаад (ATP). 1-й круг. Мартинес сыграет с Табернером, Дельбонис встретится с Микаэелем Имером

Теги результаты ATP Swiss Open Gstaad Теннис

В первом круге турнира в Гштааде Федерико Дельбонис сыграет с Микаэлем Имером.

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Swiss Open Gstaad

Гштаад, Швейцария

18 – 24 июля 2022

ATP 250

Призовой фонд – 534 555 евро

Отрытые корты, грунт

Первый круг

Педро Мартинес Портеро (Испания) Карлос Табернер (Испания)
0:2
Дата проведения
18 июля, 13.35
Онлайн матча

 

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) Иржи Лехечка (Чехия)
Дата проведения
18 июля, 16.00
Онлайн матча

 

Федерико Дельбонис (Аргентина) Микаэль Имер (Швеция)
Дата проведения
18 июля, 16.00
Онлайн матча

 

Александр Ритшар (Швейцария) Жоау Соуза (Португалия)
Дата проведения
18 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Хауме Муньяр (Испания) Бернабе Сапата Мираллес (Испания)
Дата проведения
19 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) Доминик Штрикер (Швейцария)
Дата проведения
19 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Тиаго Монтейро (Бразилия)
Дата проведения
19 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Кристиан Гарин (Чили)
Дата проведения
19 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Юго Гастон (Франция) Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
19 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Лоренцо Сонего (Италия) – Не определен
Дата проведения
19 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Бенуа Пэр (Франция) – Не определен
Дата проведения
19 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Ришар Гаске (Франция) Роберто Карбаллес Баэна (Испания)
Дата проведения
19 июля, 03.00
Онлайн матча

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