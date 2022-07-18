Гштаад (ATP). 1-й круг. Мартинес сыграет с Табернером, Дельбонис встретится с Микаэелем Имером

В первом круге турнира в Гштааде Федерико Дельбонис сыграет с Микаэлем Имером.
Сетка турнира здесь.
Swiss Open Gstaad
Гштаад, Швейцария
18 – 24 июля 2022
ATP 250
Призовой фонд – 534 555 евро
Отрытые корты, грунт
Первый круг
- Дата проведения
- 18 июля, 13.35
- Дата проведения
- 18 июля, 16.00
- Дата проведения
- 18 июля, 16.00
- Дата проведения
- 18 июля, 18.30
- Дата проведения
- 19 июля, 03.00
- Дата проведения
- 19 июля, 03.00
Не определен – Тиаго Монтейро (Бразилия)
- Дата проведения
- 19 июля, 03.00
Не определен – Кристиан Гарин (Чили)
- Дата проведения
- 19 июля, 03.00
- Дата проведения
- 19 июля, 03.00
Лоренцо Сонего (Италия) – Не определен
- Дата проведения
- 19 июля, 03.00
Бенуа Пэр (Франция) – Не определен
- Дата проведения
- 19 июля, 03.00
- Дата проведения
- 19 июля, 03.00