Гштаад (ATP). 1-й круг. Мартинес сыграет с Табернером, Дельбонис встретится с Микаэелем Имером

В первом круге турнира в Гштааде Федерико Дельбонис сыграет с Микаэлем Имером.

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Swiss Open Gstaad

Гштаад, Швейцария

18 – 24 июля 2022

ATP 250

Призовой фонд – 534 555 евро

Отрытые корты, грунт

Первый круг