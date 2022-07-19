Максим Кресси: «Мечтаю вернуть в моду серв-энд-воллей и вдохновить многих людей играть в этом стиле»

Чемпион Ньюпорта Максим Кресси рассказал, почему хочет добиться успеха с серв-энд-воллей.

«Несмотря на все взлеты и падения, мой рейтинг просто взлетел за последние два года. Учитывая все мои промахи, это просто сумасшествие, потому что у меня есть ощущение, что я очень часто падал. Но получалось быстро вставать, я не сдавался и шел к своей цели. Быть так близко к топ-30 для меня показатель того, что я способен стать первой ракеткой мира. Не думаю, что эта уверенность когда-то пропадет.

Я мечтаю вернуть в моду серв-энд-воллей и вдохновить многих людей играть в этом стиле. Я видел, как другие игроки делают это намного чаще – например, Рафа. Если я смогу повлиять на мир тенниса и люди будут наслаждаться серв-энд-воллей и начнут снова так играть, это будет большим успехом».

Кресси о серв-энд-воллей: «Парадокс в том, что Медведев называет мою игру скучной, хотя большинству людей хотелось бы, чтобы этот стиль вернулся»

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