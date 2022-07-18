Кресси о падении в концовке матча с Бубликом: «Оно помогло мне расслабиться. Может, это судьба, что я упал, а потом уверенно начал тай-брейк»

Чемпион турнира в Ньюпорте Максим Кресси прокомментировал падение в финале против (2:6, 6:3, 7:6).

Кресси упал на подаче Бублика перед тай-брейком и вызвал физио, опасаясь, что получил травму.

«В тот момент было очень страшно, хотя я больше думал о том, что проиграю матч, чем о самом колене. Я рассуждал, стоит ли мне взять медицинский перерыв, но физио, похоже, не счел проблему серьезной и посоветовал мне продолжать. Я его послушал и сосредоточился на следующем розыгрыше.

Я считаю, что падение помогло мне расслабиться. Оно меня успокоило. Может, это судьба, что я упал, а потом уверенно начал тай-брейк».

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