Кресси отыграл сет и брейк у Бублика и взял первый титул в карьере

Американец Максим Кресси стал чемпионом турнира в Ньюпорте. В финале он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика – 2:6, 6:3, 7:6.

Бублик вел 3:0 во втором сете и был в одном очке от того, чтобы повести с двойным брейком, но проиграл партию 3:6. В предпоследнем гейме третьего сета Кресси травмировал левое колено и взял медперерыв перед решающим тай-брейком.

Для американца это первый титул уровня ATP – предыдущие два финала он проиграл. Все финалы он провел в этом году.

За счет этого результата Кресси обновит личный рекорд и поднимется на 33-ю строчку рейтинга.

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