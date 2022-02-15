Кресси о серв-энд-воллей: «Парадокс в том, что Медведев называет мою игру скучной, хотя большинству людей хотелось бы, чтобы этот стиль вернулся»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Максим Кресси Теннис

59-я ракетка мира Максим Кресси рассказал, почему предпочитает играть в стиле серв-энд-воллей.

«Понятно, что игра на задней линии гораздо больше изматывает. Кроме того, большинство игроков боятся выходить к сетке, и в каждом розыгрыше есть много возможностей для выхода, но никто этого не делает».

Кресси считает, что топ-игроки, включая Новака Джоковича, «боятся выходить к сетке».

«Вот почему они застряли в этих розыгрышах: 30:40, удары с отскока. Вот почему они стоят глубоко, они выигрывают все свои матчи, потому что они лучше всех этих парней на задней линии. Я считаю, что нужен новый способ побеждать, чтобы люди увидели более интересный и захватывающий теннис. Парадокс в том, что Медведев называет мою игру скучной, хотя на самом деле большинству людей хотелось бы, чтобы этот стиль вернулся».

Медведев некрасиво вел себя с олдскульным соперником: жаловался, кричал и сбивал Кресси уловками. А победил адаптацией 

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