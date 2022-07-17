Барти о возможности профессионально заняться гольфом: «Не знаю, смогу ли посвятить всю себя тренировкам, соблюдать дисциплину»

Экс-первая ракетка мира прокомментировала возможность профессионально заняться гольфом. В этом году трехкратная чемпионка «Больших шлемов» завершила теннисную карьеру.

«Невозможно ответить. Я обожаю гольф, он уже давно мое хобби. Но я не знаю, смогу ли посвятить всю себя тренировкам, соблюдать дисциплину. Но я его очень люблю.

Гольф кардинально отличается от тенниса. Теннис – скоростной спорт, требующий реакции. А гольф – это обратное. Он медленный, есть время подумать, ты контролируешь ситуацию. Когда я играла в теннис, для меня он был практически медитацией».

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