Барти о WTA: «На смену доминированию одного-двух игроков пришла непредсказуемость. Не потому, что тур слабый, а потому, что очень сильный»

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» оценила игру и женского тура в целом.

«Ига – невероятный талант, исключительный человек и прекрасная девушка. Мне нравится она и ее команда, и я очень горжусь тем, что она заняла первую строчку, потому что у нее правильный подход к спорту, она обладает такой энергией и харизмой.

Но женский теннис сейчас очень разнообразный. На смену доминированию одного-двух игроков пришла непредсказуемость. И это не потому, что тур слабый. На самом деле это потому, что он очень сильный. Все игроки из топ-40-50 настолько хороши, что со временем все могут побывать в топ-10».

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