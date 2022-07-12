Эшли Барти: «Я не смотрела финал Уимблдона». За свою жизнь я достаточно била по мячу. Мне не нужно смотреть, как это делают другие»

Бывшая первая ракетка мира и чемпионка прошлогоднего «Уимблдона» рассказала, следит ли за теннисом после завершения карьеры.

«Я не жалею, что ушла, совсем не жалею. Я знала, что настало подходящее время. Это было мое желание. И я знаю, что многие, возможно, до сих пор не понимают, но надеюсь, что они уважают мое решение. И да, это было невероятно. Это было то, чего я всегда хотела.

Я не смотрела финал . Простите, что разочаровала. Разумеется, я рада за Онс и Елену, они обе чудесные девушки. И, конечно, было потрясающе видеть, как Ник, которого я знаю больше 12 лет, дошел до финала.

Но после ухода я посмотрела, наверное, столько же матчей, сколько раньше, то есть почти ни одного. Иногда мы включаем теннис на фоне, но очень редко я сажусь и с интересом смотрю матч от начала до конца. За свою жизнь я достаточно била по мячу. Мне не нужно смотреть, как это делают другие».

Также австралийка ответила, скучает ли по чему-то из мира тенниса.

«Я однозначно скучаю по друзьям. Мы провели столько времени вместе, и вот я живу на другом конце земного шара. Но уход получился плавным. Вместо того, чтобы каждый день проводить несколько часов на тренировочном корте, я просто вхожу в другой режим. И поскольку я уже давно знала, что это произойдет, получилось быстро адаптироваться».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе