Басилашвили об обвинениях в договорных матчах: «Я требую, чтобы эти обвинения и ложь немедленно прекратились»

выпустил заявление по поводу обвинений в причастности к договорным матчам. Их на прошлой неделе опубликовал немецкий телеканал ZDF.

«В выходные я узнал о публикациях в немецких медиа, в которых мое имя связывалось с обвинениями в так называемых «договорных матчах». Эти обвинения не имеют никаких обоснований, и я совершенно категорически отрицаю свою причастность.

Я не потерплю серьезных ударов по моему имени и репутации в результате безосновательных и абсурдных обвинений.

Я требую, чтобы эти обвинения и ложь немедленно прекратились. Медиа должны уведомить общественность, что я категорически отрицаю эти абсурдные обвинения.

Я нанял немецкую юридическую фирму, которая будет защищать мои интересы и любым способом бороться с этой крайне вредной дезинформацией».

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