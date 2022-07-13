Глава БТФ о ситуации с Карацевым: «В мире существует презумпция невиновности. Если у них есть доказательства, дальше все решит суд»

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Глава Федерации тенниса Беларуси (БТФ) Сергей Рутенко прокомментировал причастность бывшего тренера Аслана Карацева Егора Яцыка к договорным матчам.

«Хотелось бы отметить, что Егор Яцык, бывший наставник Карацева, не является членом Белорусской теннисной федерации.

Являясь в прошлом гандболистом, осуждаю действия атлетов в любых видах спорта, связанные с договорными матчами и ставками. Разделяю позицию властей всех стран в мире, которые борются с этим злом».

Также он высказался о предполагаемой причастности Карацева к договорным матчам.

«В ситуации с Карацевым не хочу никого обвинять. В мире существует презумпция невиновности. На сегодняшний день, как я читал, проведено расследование немецкими журналистами и Международной федерацией тенниса.

Если у них есть доказательства, факты, то ситуация простая: они должны передать все в правоохранительные органы, и далее все решает суд. Процедура известна. К сожалению, она не раз уже использовалась», – цитирует Руденко RT на русском.

Карацева подозревают в договорных матчах. Организатором считают его бывшего тренера, которого допрашивала полиция

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