Александр Медведев: «Восхождение Рыбакиной началось как раз в Петербурге. Ждем ее на нашем турнире»

Теги Уимблдон WTA Александр Медведев St. Petersburg Ladies Trophy Елена Рыбакина Теннис

Генеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев прокомментировал победу Елены Рыбакиной на «Уимблдоне».

«Восхождение Рыбакиной началось как раз в Петербурге. Мы очень гордимся, что Елена, родившаяся в Москве, выросшая в Петербурге и представляющая дружественный нам Казахстан, добилась такого успеха. Успех достигнут в труднейшей борьбе против сильнейшей теннисистки Онс Жабер в финале. Борьба была тяжелая.

Я хочу поздравить Рыбакину и пожелать, чтобы она побеждала и дальше, чтобы мы ее обязательно увидели в Санкт-Петербурге. Ждем ее», – приводит слова Медведева РИА Новости.

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