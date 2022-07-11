Александр Медведев: «Восхождение Рыбакиной началось как раз в Петербурге. Ждем ее на нашем турнире»

Генеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев прокомментировал победу Елены Рыбакиной на «Уимблдоне».

«Восхождение Рыбакиной началось как раз в Петербурге. Мы очень гордимся, что Елена, родившаяся в Москве, выросшая в Петербурге и представляющая дружественный нам Казахстан, добилась такого успеха. Успех достигнут в труднейшей борьбе против сильнейшей теннисистки Онс Жабер в финале. Борьба была тяжелая.

Я хочу поздравить Рыбакину и пожелать, чтобы она побеждала и дальше, чтобы мы ее обязательно увидели в Санкт-Петербурге. Ждем ее», – приводит слова Медведева РИА Новости.

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