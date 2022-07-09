Василий Уткин: «Москвичка выиграла «Уимблдон» в год, когда от турнира отстранены российские игроки. Какая ирония судьбы, я прям улыбаюсь»

Василий Уткин прокомментировал победу Елены Рыбакиной в финале «Уимблдона».

«Москвичка выиграла Уимблдон в год, когда от турнира отстранены российские игроки. Какая ирония судьбы, я прям улыбаюсь.)

Тем более, что Лена Рыбакина – дочь Андрея Рыбакина, который тыщу лет работал режиссером у нас на Плюсе.))

Просто счастлив!» – написал журналист в своем телеграм-канале.

Отметим, что Рыбакина тренируется в Словакии, а на вопрос о том, где живет ответила: «Я живу в туре, потому что путешествую каждую неделю. Между турнирами я тренируюсь в Словакии, провожу сборы в Дубае. Так что я нигде не живу».

Уткин несколько лет работал главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс».

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