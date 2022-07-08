Жабер о финале «Уимблдона» против Рыбакиной: «Я постараюсь сосредоточиться на себе, играть много резаных, заставлю ее прилагать усилия»

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Вторая ракетка мира Онс Жабер поделилась ожиданиями от финала «Уимблдона» против Елены Рыбакиной.

«Она очень хорошо подает, поэтому моя главная цель – принимать как можно больше мячей, заставлять ее работать, чтобы выиграть очко. Я знаю, что у нее очень мощные удары и она может много забивать навылет. Но еще я знаю, что моя игра может доставить ей проблем. Я постараюсь сосредоточиться на себе, играть много резаных, заставлю ее прилагать усилия.

Я знаю, что такие игроки обычно берут очко за два-три удара. Я просто продолжу делать то, что делаю».

Боролась с лишним весом, нервами и собственным талантом почти 10 лет – а теперь Онс Жабер в финале «Уимблдона». И пишет историю арабского тенниса

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