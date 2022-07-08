Халеп о финале «Уимблдона»: «Будет интересно. Не знаю, как Рыбакина ответит на игру Жабер и сможет ли удержать такой уровень»

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Симона Халеп ответила, чего ждет от женского финала «Уимблдона», где встретятся Она Жабер и Елена Рыбакина.
В четверг Халеп проиграла Рыбакиной в полуфинале (3:6, 3:6).
«Нелегко сказать, потому что я не знаю, как Рыбакина ответит на игру Жабер. Она меняет ритм, ломает его множеством резаных, хорошо подает.
Будет интересно. Не могу сказать, сможет ли Рыбакина удержать такой уровень. Но, наверное, сможет, если будет уверена в себе.
Так что будет интересно, и я посмотрю матч».
Рыбакина из Москвы – финалистка «Уимблдона» без россиян. Она расцвела в Казахстане и, видимо, отказалась от российского паспорта