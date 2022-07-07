Виландер о поведении Кириоса на корте: «Не надо его слушать, не надо на него смотреть»

Экс-первая ракетка мира Матс Виландер прокомментировал поведение Ника Кириоса.
«К этому точно нужно быть готовым. Нужно понимать, что когда Кириос заводит свой контролируемый хаос, он, скорее всего, начнет играть лучше. Важнее всего быть готовым к этому.
Не надо об этом переживать, не надо его слушать, не надо на него смотреть. Нужно просто играть по мячу и понимать, что его тебе посылает один из самых талантливых игроков в истории. В плане тонкости, тактики и подбора ударов он буквально гений.
Так что нужно надеть шоры и отключить все это. Делать свое дело и не переживать о том, что он устраивает на другой стороне корта».
Кириосу грозит два года тюрьмы – бывшая девушка обвинила в нападении. На их последнюю ссору приезжала полиция
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