Виландер о поведении Кириоса на корте: «Не надо его слушать, не надо на него смотреть»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал поведение .

«К этому точно нужно быть готовым. Нужно понимать, что когда Кириос заводит свой контролируемый хаос, он, скорее всего, начнет играть лучше. Важнее всего быть готовым к этому.

Не надо об этом переживать, не надо его слушать, не надо на него смотреть. Нужно просто играть по мячу и понимать, что его тебе посылает один из самых талантливых игроков в истории. В плане тонкости, тактики и подбора ударов он буквально гений.

Так что нужно надеть шоры и отключить все это. Делать свое дело и не переживать о том, что он устраивает на другой стороне корта».

Кириосу грозит два года тюрьмы – бывшая девушка обвинила в нападении. На их последнюю ссору приезжала полиция

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