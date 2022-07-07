Ник Кириос: «Был момент, когда я почти ушел из спорта. А сейчас сижу здесь в статусе полуфиналиста «Уимблдона»

Полуфиналист «Уимблдона» Ник Кириос рассказал, как мог завершить карьеру в 2019 году.

«Был момент, когда я почти ушел из спорта. В этом году я писал о том психологическом состоянии, в котором был на Australian Open-2019. Я прошел через селф-харм, мысли о суициде и прочие вещи. А сейчас сижу здесь в статусе полуфиналиста «Уимблдона». Это невероятное достижение для любого человека, но для меня особенно.

Последние два года можно было спросить у кого угодно, смогу ли я дойти до полуфинала на «Большом шлеме», и ответом было бы: «Нет, он недостаточно силен психологически и физически, ему не хватает дисциплины».

Я почти начал сомневаться в себе, пока эти мысли постоянно крутились в голове.

Сегодня я просто сидел и пытался все осознать. Хочется поблагодарить очень многих людей. И в то же время чувствую, что не хочу останавливаться на достигнутом».

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