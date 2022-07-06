Кириос о полуфинале с Надалем: «Наверное, это будет самый просматриваемый матч в истории»

прокомментировал полуфинал против .

«У нас с ним были нереальные битвы на Центральном корте. Мы с ним совершенно разные люди, но мне кажется, что мы чертовски друг друга уважаем.

У зрителей по всему миру от такого матча слюнки потекут. Наверное, будет самый просматриваемый матч в истории. Мне так кажется».

В 2014-м Кириос обыграл Надаля на «Уимблдоне», а в 2019-м – Надаль победил Кириоса. В целом счет в личных встречах 6:3 в пользу испанца, который выиграл последние три матча.

А самым популярным матчем сейчас считается финал «Ролан Гаррос»-2011, в котором Ли На победила Франческу Скьявоне. Только в Китае его посмотрели 116 миллионов человек.

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